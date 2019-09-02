В результате обстрела боевиков погиб украинский военный

В результате вражеского обстрела боевиков на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"В понедельник, 2 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие враждебного обстрела один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочая группа выясняет обстоятельства происшествия.

"Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - добавили в штабе.