В Херсонской области неизвестный незаконно спилил дерево и предлагал патрульным взятку

Правоохранители в Херсонской области 1 сентября уличили местного жителя в незаконном срубе дерева и предложении им полицейским взятки в размере 1 тыс. грн за свои действия, сообщила патрульная полиция области в Фейсбуке.

"Сегодня около 14:00 патрульные получили очередной вызов. Неравнодушный гражданин сообщал, что в лесополосе возле поселка Инженерное неизвестный грузит в микроавтобус Mercedes-Benz Vito спиленную древесину... Во избежание ответственности он предложил патрульным неправомерную выгоду в размере 1 тыс. грн", - говорится в сообщении.

По информации полицейских, по прибытию они обнаружили указанный автомобиль и мужчину с его женой. Рядом лежал топор, бензопила и распиленное дерево. Мужчина рассказал, что хотел забрать дрова домой.

Правоохранители предупредили 36-летнего херсонца об уголовной ответственности за такие действия, однако он еще несколько раз предлагал взятку. После этого полицейские зафиксировали эти действия и вызвали на место следователей Днепровского отделения полиции.

В настоящее время ведется следствие.