В Днепропетровской области из пожара спасли пенсионера

В Соборном районе Днепропетровской области оперативники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из пожара на 12 этаже многоэтажного дома спасли пенсионера, сообщила пресс-служба ГСЧС.

"1 сентября в 14:49 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на улице Владимира Вернадского, что в Соборном районе города Днепр... Во время ликвидации пожара был спасен гражданин, 1941 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину госпитализировали в токсикологическое отделение одной из городских больниц.

Спасатели локализовали пожар в 15:28 и ликвидировали в 15:38.

"Огнем уничтожено балкон и окно в комнату, а также повреждены вещи домашнего обихода на общей площади 15 кв. м", - добавили в пресс-службе.

К тушению пожара привлекались 17 человек личного состава и четыре единицы специальной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.