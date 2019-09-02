События

03:44 02.09.2019

В Днепропетровской области из пожара спасли пенсионера

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В Соборном районе Днепропетровской области оперативники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из пожара на 12 этаже многоэтажного дома спасли пенсионера, сообщила пресс-служба ГСЧС.

"1 сентября в 14:49 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на улице Владимира Вернадского, что в Соборном районе города Днепр... Во время ликвидации пожара был спасен гражданин, 1941 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину госпитализировали в токсикологическое отделение одной из городских больниц.

Спасатели локализовали пожар в 15:28 и ликвидировали в 15:38.

"Огнем уничтожено балкон и окно в комнату, а также повреждены вещи домашнего обихода на общей площади 15 кв. м", - добавили в пресс-службе.

К тушению пожара привлекались 17 человек личного состава и четыре единицы специальной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Теги: #пенсионер #украина #пожар #днепропетровская_область
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