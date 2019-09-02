События

01:45 02.09.2019

В Харьковской области местная жительница обнаружила человеческие останки в новоприобретенном доме

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В Чугуеве (Харьковская обл.) местная жительница обнаружила в новоприобретенном доме человеческие останки, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Полицейские выяснили, что 38-летняя заявительница менее чем 2 недели назад приобрела домовладение. В доме на полу женщина обнаружила кости человека. Изъятое направлено на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Следователь Чугуевского отдела возбудил по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Теги: #находка #украина #останки #харьковская_область
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