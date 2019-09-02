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00:50 02.09.2019

Военные Израиля сняли ограничения для населения в районе ливанской границы

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Армия обороны Израиля сняла ограничения для граждан, проживающих на приграничных с Ливаном территориях после эскалации напряженности в районе границы, передает Times of Israel.

Власти страны ранее в воскресенье распорядились об открытии общественных бомбоубежищ на севере Израиля.

Ранее в воскресенье ливанская группировка "Хезболла" выпустила по Израилю несколько противотанковых ракет, Армия обороны Израиля обстреляла приграничные территории Ливана из миномета, выпустив порядка 100 снарядов.

По данным представителя ЦАХАЛ, одна из них попала в армейский автомобиль, другая пришлась по армейскому посту близ границы. Ни один из израильских военных не пострадал в результате атаки Ливана. В Ливане заявили, что выпустили порядка 40 ракет по Израилю.

Миротворцы из Временных сил ООН в Ливане заявили, что поддерживают контакты с властями Израиля и Ливана по поводу сложившейся ситуации на границе.

Теги: #граница #ограничения #израиль
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