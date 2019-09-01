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23:12 01.09.2019

СЦКК сообщает о вечерних обстрелах со стороны боевиков

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Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что незаконные вооруженные формирования продолжают грубо нарушать установленный на Донбассе режим "Тишины", сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Несмотря на действующий режим прекращения огня, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники снова прибегли к провокациям и нарушили запрет на использование любого оружия", - говорится в сообщении.

В частности, 1 сентября боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минского соглашениями оружия в направлении населенных пунктов.

"В 17.01 в районе населенного пункта Зайцево Северное они применили минометы 82-го калибра (4 мины). С 17.20 до 18.00 в районе населенного пункта Новолуганское применили минометы 82-го калибра (15 мин)", - подчеркнули в штабе.

Теги: #нарушения #украина #донбасс #режим_тишины
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