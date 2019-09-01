В центре Киева на Прорезной спасатели ликвидировали пожар в одном из жилых домов, пострадавших нет

Спасатели ликвидировали пожар в одном из жилых домов на ул.Прорезной, 18/1-Г Шевченковского района столицы, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"1 сентября в 16:36 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме на ул. Прорезная, 18/1-Г, в Шевченковском районе столицы… Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении ГСЧС в Фейсбуке.

Пожарные установили, что на пятом этаже в одной из мансард произошло возгорание с последующим распространением огня на крышу здания.

В 17:51 спасатели локализовали пожар на площади 100 кв.м, а в 18:23- ликвидировали.

К ликвидации пожара задействовано 10 единиц пожарно-спасательной техники и около 41 человек личного состава Киевского гарнизона.

Причина возникновения пожара выясняется.