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20:44 01.09.2019

На Донбассе в воскресенье боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, пострадавших нет

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Незаконные вооруженные формирования с начала суток в воскресенье девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, никто из украинских военнослужащих не пострадал, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четырежды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Николаевки по направлению Докучаевска - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды неподалеку Водяного из направлений Ужовка и Азов - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, дважды неподалеку Луганского по направлению Нижнее Лозовое - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, дважды в районе Зайцево - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Новолуганского по направлению Байрака – из минометов калибра 82 мм.

В штабе также подчеркнули, что в субботу представители Национальной полиции и Национальной гвардии из состава ООС среди гражданского населения раскрыли один разбой, три кражи, два факта незаконного обращения с огнестрельным оружием и семь фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.

 

Теги: #украина #донбасс #обстановка
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