События

18:49 01.09.2019

Напавший с ножом на людей под Лионом преступник находился под действием наркотиков

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Французский прокурор Никола Жаке описал поведение афганского иммигранта, напавшего в субботу с ножом на прохожих в Виллёрбане, пригороде Лиона, как "инвазивное психотическое состояние с параноидальным бредом".

Задержанный на месте преступления нападавший убил в субботу человека и ранил еще восьмерых, из которых трое получили тяжелые ранения. Предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.

Прокурор сообщил, что на момент совершения преступления афганец имел временный вид на жительство во Франции и находился под воздействием большой дозы гашиша, что подтвердил токсикологический анализ

"Речь идет о мужчине афганской национальности, известного под двумя разными именами и с тремя заявленными датами рождения. Ему якобы 33, 31 или 27 лет", - заявил прокурор на пресс-конференции в воскресенье в Лионе.

Хотя обвиняемый ранее не обращался в психиатрические службы, под арестом он был представлен соответствующему специалисту, который констатировал "инвазивное психотическое состояние с параноидальным бредом на разнообразную тематику, включая мистическую и религиозную".

Задержанный, по его собственному утверждению, помнит только первый эпизод своего нападения, но не сохранил воспоминаний о последующих действиях. "Он назвался мусульманином и утверждал, что во второй половине дня услышал голоса, оскорблявшие бога и приказавшие ему убить", - рассказал прокурор.

В целом показания допрошенного были бессвязными. Так, он, среди прочего, утверждал, что спутал убитого им молодого человека с другим, с которым был в ссоре несколько лет назад во время своего пребывания в Великобритании, и хотел ему отомстить.

Обвиняемый не числился в базах данных правоохранителей и был неизвестен службам, специализирующимся на борьбе против радикалов.

По месту его проживания в центре размещения беженцев, где был проведен обыск, не найдено "элементов, указывающих на какую-либо радикализацию", отметил прокурор.

Прокуратура по антитерроризму пока не была привлечена к этому делу.

Теги: #нападение #франция #убийство
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