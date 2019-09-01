Иран может отказаться от сокращения обязательств по СВПД, если Европа выполнит свои - Зариф

Тегеран может рассмотреть возможность отказа от запланированного третьего этапа сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, если европейские страны выполнят свои обещания, приводит в воскресенье агентство "Мехр" заявление главы МИД Джавада Зарифа.

"Иран продолжит переговоры с европейцами, и были предложения относительно третьего этапа сокращения обязательств Ирана по СВПД. Мы находимся в финальной стадии принятия решения", - сказал Зариф.

"Если европейцы не предпримут меры к четвергу, то, согласно принятому 8 мая решению, мы направим им письмо, в котором уведомим о реализации третьего этапа", - отметил он.

Зариф не исключил, что в Тегеране могут пересмотреть это решение, если европейские страны-участники договора примут меры по защите экономических интересов Ирана.

Ранее представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках СВПД. Он может быть реализован в четверг 5 сентября.