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18:19 01.09.2019

Иран может отказаться от сокращения обязательств по СВПД, если Европа выполнит свои - Зариф

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Тегеран может рассмотреть возможность отказа от запланированного третьего этапа сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, если европейские страны выполнят свои обещания, приводит в воскресенье агентство "Мехр" заявление главы МИД Джавада Зарифа.

"Иран продолжит переговоры с европейцами, и были предложения относительно третьего этапа сокращения обязательств Ирана по СВПД. Мы находимся в финальной стадии принятия решения", - сказал Зариф.

"Если европейцы не предпримут меры к четвергу, то, согласно принятому 8 мая решению, мы направим им письмо, в котором уведомим о реализации третьего этапа", - отметил он.

Зариф не исключил, что в Тегеране могут пересмотреть это решение, если европейские страны-участники договора примут меры по защите экономических интересов Ирана.

Ранее представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках СВПД. Он может быть реализован в четверг 5 сентября.

Теги: #ес #свпд #иран
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