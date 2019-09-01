Зеленский встречается с вице-президентом США Майком Пенсом

Президент Украины Владимир Зеленский проводит в Варшаве встречу с вице-президентом США Майком Пенсом.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", Зеленский и Пенс встречаются в настоящее время в польской столице после завершения церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Как известно, на церемонию должен был прибыть президент США Дональд Трамп, но он отменил этот визит в Польшу из-за урагана "Дориан". Ожидалось, что Зеленский и Трамп могли встретиться в Варшаве.