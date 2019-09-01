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16:09 01.09.2019

Ураган "Дориан" усилился до самой мощной пятой категории

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Ураган "Дориан" усилился до самой мощной пятой категории

Надвигающийся на Багамские острова и США ураган "Дориан" достиг наивысшей пятой категории мощности по шкале Саффира-Симпсона, сообщает в воскресенье Национальный ураганный центр США.

Устойчивая скорость ветра в урагане теперь достигает 257 км/ч.

Шкала Саффира-Симпсона измеряет потенциальный ущерб от ураганов. Пятый - катастрофический - уровень означает, что сила ветра превышает 250 км/ч, может быть нанесен значительный ущерб зданиям и инфраструктуре и повалены щиты, деревья, баннеры, необходима массовая эвакуация населения с прибрежных территорий.

Теги: #сша #ураган
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