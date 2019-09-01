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13:41 01.09.2019

Зеленский принимает участие в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в числе 40 высших представителей других государств

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Зеленский принимает участие в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в числе 40 высших представителей других государств

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября принимает участие в памятных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в церемонии участвует 40 представителей высшего руководства мировых государств.

Памятная церемония проходит на площади Юзефа Пилсудского в центре польской столицы.

Руководители государств распишутся в Книге памяти, с речью выступят президент Польши Анджей Дуда, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, вице-президент США Майк Пенс.

Дальше состоится военная церемония, после которой последует символический удар глав официальных делегаций в Колокол памяти и совместное разложение ими венка к Могиле неизвестного солдата.

Вечером в Королевском дворце пройдет официальный обед от имени президента Польши Дуды. После чего главы делегаций прибудут в Национальную оперу, где смогут неформально пообщаться и будут присутствовать на концерте-реквиеме.

Стоит отметить, что в Варшаве с 31 августа приняты серьезные меры безопасности, задействовано большое количество правоохранителей, с субботы по городу перемещается большое количество делегаций в сопровождении охраны и полиции.

Как известно, в церемонии было запланировано участие президента США Дональда Трампа, но он отменил свой визит в Польшу из-за урагана "Дориан".

Президент РФ Владимир Путин на церемонию приглашен не был.

Теги: #зеленский #польша
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