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13:12 01.09.2019

В начале недели в Украине будет тепло, на западе ожидаются кратковременные дожди

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В начале недели в Украине будет тепло, на западе ожидаются кратковременные дожди

В ближайшие сутки, 2 сентября, погоду в Украине будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В этот день почти по всей стране без осадков, лишь днем в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°, в восточных областях местами 8-11°, днем 27-32°.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 35,7 градусов тепла в 2015 году, а самая низкая ночью – на отметке 5,7 градусов выше ноля в 1940 году.

Во вторник, 3 сентября, в западных, северных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно северный, в восточной части и в южных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 26-32°, в западной части 20-26°.

В Киеве 3 сентября ночью - без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

1 сентября в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-24°, в Днепре в пределах Киева 22°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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