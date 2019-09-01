Боевики трижды нарушали режим тишины с начала суток, силы ООС дважды открывали ответный огонь, потерь нет – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим перемирия в районе проведения операции Объединенных сил в воскресенье с полуночи по состоянию на 12.00, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"Боевых потерь с начала текущих суток нет", - говорится в сводке.

В свою очередь, украинские военнослужащие дважды с начала суток открывали огонь из дежурных пехотных огневых средств.

"По состоянию на сейчас военнослужащие Объединенных сил полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - отмечают в Минобороны.