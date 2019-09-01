События

12:53 01.09.2019

Зеленский в понедельник проведет встречу с руководством Рады, Кабмина и правоохранителей

1 мин читать
Зеленский в понедельник проведет встречу с руководством Рады, Кабмина и правоохранителей

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов состоится в понедельник, 2 сентября, в Офисе главы государства.

Как сообщается на официальном сайте президента, начало встречи запланировано на 12:00. Аккредитация представителей СМИ проводится до 18:00 1 сентября.

Как сообщалось, в настоящее время Зеленский находится с официальным визитом в Польше, где проходят его встречи с лидерами ряда государств Европы.

Теги: #правоохранители #зеленский #рада #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:17 01.09.2019
Зеленский обсудил с президентом Литвы евроинтеграцию и сотрудничество в сфере альтернативной энергетики

Зеленский обсудил с президентом Литвы евроинтеграцию и сотрудничество в сфере альтернативной энергетики

11:46 01.09.2019
Президенты Украины и Грузии договорились о взаимных визитах и координации сотрудничества с институтами ЕС

Президенты Украины и Грузии договорились о взаимных визитах и координации сотрудничества с институтами ЕС

10:57 01.09.2019
Зеленский - к бизнесменам в Польше: я готов защищать все инвестиции

Зеленский - к бизнесменам в Польше: я готов защищать все инвестиции

10:32 01.09.2019
Зеленский встретится в Варшаве с президентами Грузии, Литвы, Болгарии, Черногории и премьером Бельгии

Зеленский встретится в Варшаве с президентами Грузии, Литвы, Болгарии, Черногории и премьером Бельгии

00:24 01.09.2019
Зеленский о первом дне визита в Польшу: Это прорыв в отношениях

Зеленский о первом дне визита в Польшу: Это прорыв в отношениях

23:45 31.08.2019
Зеленский об антикоррупционных делах: осенью все начнется

Зеленский об антикоррупционных делах: осенью все начнется

23:35 31.08.2019
Зеленский советуется с женой по сложным вопросам

Зеленский советуется с женой по сложным вопросам

23:17 31.08.2019
Зеленский: В 2019 у людей будет возможность пользоваться кредитами с меньшей процентной ставкой

Зеленский: В 2019 у людей будет возможность пользоваться кредитами с меньшей процентной ставкой

22:55 31.08.2019
Зеленский о финансировании партии и каналов ОПЗЖ: это будет громкая история, которая плохо закончится

Зеленский о финансировании партии и каналов ОПЗЖ: это будет громкая история, которая плохо закончится

22:39 31.08.2019
Зеленский о поездке Богдана в Сен-Тропе: Он не прав

Зеленский о поездке Богдана в Сен-Тропе: Он не прав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Штайнмайер пообещал полякам, что в ФРГ не забудут преступлений немецких нацистов

Зеленский - к бизнесменам в Польше: я готов защищать все инвестиции

За минувшие сутки боевики 20 раз открывали огонь на Донбассе, один военнослужащий получил ранения

Зеленский о первом дне визита в Польшу: Это прорыв в отношениях

Зеленский о финансировании партии и каналов ОПЗЖ: это будет громкая история, которая плохо закончится

ПОСЛЕДНЕЕ

В начале недели в Украине будет тепло, на западе ожидаются кратковременные дожди

Боевики трижды нарушали режим тишины с начала суток, силы ООС дважды открывали ответный огонь, потерь нет – Минобороны

Израиль снял ограничения на поставки топлива в сектор Газа

Штайнмайер пообещал полякам, что в ФРГ не забудут преступлений немецких нацистов

Анкара может разработать собственный план для обеспечения безопасности в Сирии к востоку от Евфрата - Эрдоган

За минувшие сутки боевики 20 раз открывали огонь на Донбассе, один военнослужащий получил ранения

Ребенок погиб на пожаре в Прикарпатье

Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня с использованием запрещенного вооружения

Эрдоган: Турция останется в НАТО

В ряде стран произошли сбои в работе Twitter

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА