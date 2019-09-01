Зеленский в понедельник проведет встречу с руководством Рады, Кабмина и правоохранителей

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов состоится в понедельник, 2 сентября, в Офисе главы государства.

Как сообщается на официальном сайте президента, начало встречи запланировано на 12:00. Аккредитация представителей СМИ проводится до 18:00 1 сентября.

Как сообщалось, в настоящее время Зеленский находится с официальным визитом в Польше, где проходят его встречи с лидерами ряда государств Европы.