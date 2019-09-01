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11:18 01.09.2019

Штайнмайер пообещал полякам, что в ФРГ не забудут преступлений немецких нацистов

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Штайнмайер пообещал полякам, что в ФРГ не забудут преступлений немецких нацистов

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье попросил прощения у народа Польши за действия его страны во время Второй мировой войны.

"Немцы совершили преступление против человечности в Польше. Любой, кто заявляет, что это - в прошлом и что террор национал-социалистов в Европе - это второстепенный этап германской истории - говорит лишь за себя", - сказал он в ходе церемонии в польском городе Велюнь в память о 80-летия начала Второй мировой войны. Слова Штайнмайера приводят европейские СМИ.

В сообщениях отмечается, что эта ремарка, видимо, стала ответом президента на высказывания одного из лидеров партии "Альтернатива для Германии" Александера Гауланда, заявившего, что "Третий рейх" был непродолжительным неудачным периодом посреди "славного немецкого тысячелетия".

"Я склоняюсь перед польскими жертвами немецкой тирании и прошу прощения", - добавил Штайнмайер.

Велюнь - первый город, пострадавший от немецких бомбардировок в день начала Второй мировой войны. На церемонию в этот город прибыли, в частности, президент Польши Анджей Дуда и ряд иностранных лидеров.

Теги: #церемония #польша #фрг
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