Зеленский - к бизнесменам в Польше: я готов защищать все инвестиции

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями бизнеса и украинскими студентами, сообщили в пресс-службе главы государства.

Бизнес был представлен украинскими и польскими инвесторами в различных областях, таких как: предприятия, банковский, финансовый, строительный секторы, транспорт, логистика. Зеленский призвал бизнес инвестировать в Украину и пообещал создать все условия, чтобы защитить инвестиции.

"Я лично готов защищать все инвестиции. Мы уже подготовили более 70 законопроектов. Речь идет о реформе правоохранительной, судебной системах. Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса", - цитирует слова Зеленского сайт главы государства в воскресенье утром.

Также Зеленский рассказал о проекте "Государство в смартфоне", отметив диджитализацию услуг и документооборота в Кабинете Министров, электронной таможни. Он также поделился планами относительно основных реформ. В частности, речь шла о проведении приватизации, земельной реформы, изменения на железной дороге, концессию портов и преодоления коррупции.

"Бизнес настроен оптимистично", - отметил Ярослав Романчук, председатель Ассоциации украинского бизнеса в Польше.

Со своей стороны бизнесмены отметили, что готовы инвестировать в Украину, а также ждут украинских инвесторов в Польше.

Вместе с тем, Зеленский встретился с украинскими студентами. Молодежь рассказала о сотрудничестве с бизнесом в Польше. Студенты отметили, что хотели бы перенести лучшие практики на родину.