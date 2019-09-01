Зеленский встретится в Варшаве с президентами Грузии, Литвы, Болгарии, Черногории и премьером Бельгии

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября, помимо участия в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, проведет ряд двусторонних встреч с главами других государств.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", Зеленский встретится в воскресенье с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Бельгии Шарлеи Мишелем, президентом Болгария Руменом Радевым и президентом Черногории Мило Джукановичем.