События

10:32 01.09.2019

Зеленский встретится в Варшаве с президентами Грузии, Литвы, Болгарии, Черногории и премьером Бельгии

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Зеленский встретится в Варшаве с президентами Грузии, Литвы, Болгарии, Черногории и премьером Бельгии

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября, помимо участия в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, проведет ряд двусторонних встреч с главами других государств.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", Зеленский встретится в воскресенье с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Бельгии Шарлеи Мишелем, президентом Болгария Руменом Радевым и президентом Черногории Мило Джукановичем.

Теги: #ес #зеленский #польша #лидеры #украина
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