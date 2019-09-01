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08:45 01.09.2019

Анкара может разработать собственный план для обеспечения безопасности в Сирии к востоку от Евфрата - Эрдоган

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Анкара может разработать собственный план для обеспечения безопасности в Сирии к востоку от Евфрата - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара при необходимости приложит усилия для обеспечения безопасности в Сирии к востоку от Евфрата, сообщает в субботу информагентство "Анадолу".

"Если наши войска не начнут контролировать этот район в течение нескольких недель, то Турция разработает свой план операции", - сказал Эрдоган, выступая с речью в Стамбуле.

По словам Эрдогана, Турция возложит ответственность на ее оппонентов в том случае, если в ближайшие несколько недель в районах Сирии к востоку от Евфрата не будет создана зона безопасности с участием турецких военных и с учетом интересов Анкары.

Турция и США в августе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Турция, желающая защитить границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30 - 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" были выведены из этой зоны, а их объекты

Теги: #позиция #сирия #турция #зона
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