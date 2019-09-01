За минувшие сутки боевики 20 раз открывали огонь на Донбассе, один военнослужащий получил ранения

За минувшие сутки боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"31 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня… В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести", – говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 11 обстрелов позиций ООС: шесть раз неподалеку Водяного - из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершили 9 обстрелов позиций ООС: трижды вблизи Зайцево - из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Луганского - из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 120-мм, вооружение БПМ, а также автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Шумел – из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Троицка - из минометов калибра 120-мм и 82-мм и крупнокалиберных пулеметов.

Также в штабе подчеркнули, что с начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Николаевки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.