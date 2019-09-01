События

06:40 01.09.2019

Ребенок погиб на пожаре в Прикарпатье

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Ребенок погиб на пожаре в Прикарпатье

На Прикарпатье в результате пожара на территории оздоровительного лагеря погиб ребенок, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

"По состоянию на 31 августа детей в заведении не было. К тушению пожара были привлечены 3 единицы техники и 12 человек личного состава от Управления ГСЧС в области. На месте происшествия работает мобильная группа Управления ГСЧС в области", - говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу.

Пожар произошел в лагере "Сокол" (с.Сокол Галицкого района". На территории оздоровительного комплекса загорелась сцена.

В 14:08 пожар был локализован, а в 14:41 – ликвидован.

По данным ГосЧС, на месте пожара обнаружено тело 17-летнего жителя г.Бурштын.

Огнем уничтожено здание сцены на площади 50 м. кв. По информации спасателей, состоянием на 31 августа детей в заведении не было.

Теги: #жертва #прикарпатье #пожар
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