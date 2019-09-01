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04:06 01.09.2019

Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня с использованием запрещенного вооружения

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Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня с использованием запрещенного вооружения

Боевики незаконных вооруженных формирований продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе с применением вооружения запрещенного минскими договоренностями, сообщили в Украинской стороне совместного центра по контролю и координации.

"31 августа продолжаются враждебные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил с запрещенного минскими соглашениями оружия", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбук в субботу вечером.

В частности, с 16.20 до 16.55 боевики осуществляли обстрел в направлении Водяное из артиллерийских систем калибра 122-мм (6 снарядов), с 17.20 до 18.00 в направлении Шумы из миномета 82-го калибра (6 мин), с 17.45 до 18.24 в направлении Новолуганское из миномета 120-го калибра (5 мин), с 17.47 до 18.24 в направлении Зайцево из миномета 82-го калибра (5 мин), с 17.52 до 18.25 в направлении Лебединское из миномета 120-го калибра (2 мины), с 19.38 в направлении Троицкое из миномета 82-го калибра (6 мин) и миномета 120-го калибра (6 мин), с 21.25 до 21.50 в направлении Луганское из миномета 82-го калибра (3 мины).

"Указанные факты в очередной раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", – сказано в сообщении.

Теги: #обстрелы #донбасс #сцкк
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