События

00:24 01.09.2019

Зеленский о первом дне визита в Польшу: Это прорыв в отношениях

2 мин читать
Зеленский о первом дне визита в Польшу: Это прорыв в отношениях

Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценил первый день официального визита в Польшу.

"Не оттепель в отношениях, а прорыв - я так охарактеризовал итоги первого дня моего визита в Польшу", – написал Зеленский на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Он отметил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой урегулирование украинско-польских претензий исторического прошлого стран. Стороны договорились восстановить под патронатом президентов рабочую группу "по обнулению взаимных претензий".

"В частности, совместные экспедиции будут заниматься поиском и перезахоронением на родине погибших польских и украинских воинов и мирного населения. Это был очень больной вопрос, но огромное взаимное уважение, политическая воля строить дружеские стратегические отношения Украины и Польши помогут нам завершить эту работу и перевернуть болезненные страницы общей истории. Мы будем не только взаимно заботиться о памятниках и захоронениях украинцев в Польше и поляков в Украине, но я также предложил возвести на границе Мемориал примирения", – написал президент Украины.

Зеленский отметил, что в день начала Второй мировой войны вспомнят более 100 тыс. украинцев под польскими флагами, которые защищали в 1939 году Польшу от нацистского нашествия.

"Этнические украинцы были второй по численности национальной группой в польской армии", – подчеркнул глава государства.

"Что касается современности: мы договорились решить проблему с грузоперевозками через украинско-польскую границу. В энергетической сфере мы обсудили сотрудничество в формате Вашингтон - Варшава – Киев", – добавил он.

Зеленский выразил уверенность в содержательности последующих зарубежных визитов.

"Визит продолжается. 1 сентября еще много важных дел и встреч. Надеюсь, что большинство моих зарубежных визитов будут такими же содержательными. Продолжаем работать!", – подытожил глава государства.

Теги: #зеленский #польша #визит #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:45 31.08.2019
Зеленский об антикоррупционных делах: осенью все начнется

Зеленский об антикоррупционных делах: осенью все начнется

23:35 31.08.2019
Зеленский советуется с женой по сложным вопросам

Зеленский советуется с женой по сложным вопросам

23:17 31.08.2019
Зеленский: В 2019 у людей будет возможность пользоваться кредитами с меньшей процентной ставкой

Зеленский: В 2019 у людей будет возможность пользоваться кредитами с меньшей процентной ставкой

22:55 31.08.2019
Зеленский о финансировании партии и каналов ОПЗЖ: это будет громкая история, которая плохо закончится

Зеленский о финансировании партии и каналов ОПЗЖ: это будет громкая история, которая плохо закончится

22:39 31.08.2019
Зеленский о поездке Богдана в Сен-Тропе: Он не прав

Зеленский о поездке Богдана в Сен-Тропе: Он не прав

22:19 31.08.2019
Зеленский заявляет, что в "Слуге народа" знают о его негативном отношении к возможному формированию групп влияния

Зеленский заявляет, что в "Слуге народа" знают о его негативном отношении к возможному формированию групп влияния

22:05 31.08.2019
Зеленский: Если правительство не решит проблему с тарифами на коммуслуги, с ним придется попрощаться

Зеленский: Если правительство не решит проблему с тарифами на коммуслуги, с ним придется попрощаться

21:59 31.08.2019
Зеленский выступает за подготовку закона о правах нацменьшинств

Зеленский выступает за подготовку закона о правах нацменьшинств

21:50 31.08.2019
Зеленский об ожидаемой встрече с Трампом: мы готовы говорить с США о бизнесе между странами, прекращение войны они поддерживают

Зеленский об ожидаемой встрече с Трампом: мы готовы говорить с США о бизнесе между странами, прекращение войны они поддерживают

21:28 31.08.2019
Зеленский надеется на встречу с Путиным в рамках Нормандского формата

Зеленский надеется на встречу с Путиным в рамках Нормандского формата

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский о финансировании партии и каналов ОПЗЖ: это будет громкая история, которая плохо закончится

Зеленский об ожидаемой встрече с Трампом: мы готовы говорить с США о бизнесе между странами, прекращение войны они поддерживают

Зеленский надеется на встречу с Путиным в рамках Нормандского формата

На Донбассе в субботу боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный

Зеленский назначил Абромавичуса главой Укроборонпрома– указ

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: Первый раз звонил Путину по просьбе родственников пленных моряков

В Офисе президента передумали переезжать с Банковой

Интерконнектор между Украиной и Польшей сначала может обеспечивать порядка 1 млрд кубов газа, а затем объемы могут быть значительно увеличены - министр Оржель

Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса

Зеленский выступает за активизацию межпарламентского диалога Украины и Польши

На Донбассе в субботу боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный

Зеленский намерен встретиться с представителями украинской общины в Варшаве

Агент российской разведки, работавший на одном из предприятий "Укроборонпрома", получил 9 лет тюрьмы

Украинский военный ранен вблизи Зайцево из-за обстрела боевиков, попросивших о "тишине" якобы для получения тел

"Дело Калетника" закрыто на законных основаниях – пресс-секретарь Луценко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА