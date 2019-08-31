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23:45 31.08.2019

Зеленский об антикоррупционных делах: осенью все начнется

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Зеленский об антикоррупционных делах: осенью все начнется

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает антикоррупционных процессов осенью, с началом работы Высшего антикоррупицонного суда Украины и нового генерального прокурора, и допускает "аукцион уголовных дел".

"Я думаю, что осенью, когда у нас появится и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор все начнется", - сказал Зеленский в программе "100 дней президента Украины", которая транслировалась в субботу на телеканале "1+1", отвечая на вопрос ведущего о том, когда за свои деяния ответят те, кто заслужил.

Ведущий также вспомнил об одном из слоганов предвыборной президентской кампании Зеленского "Весна придет – сажать будем".

На вопрос, будет ли "аукцион уголовных дел", Зеленский, улыбаясь, ответил: "Аукцион уголовных дел? Посмотрим. Сколько денег будет не хватать государству. Возможно".

При этом говоря о том, как это может происходить, он напомнил, как это было в сериале "Слуга народа", где сам сыграл президента.

"Есть уголовные дела и есть такие люди. Родину продавать нельзя. Потому некоторые дела ни в коем случае нельзя продавать и под залог некоторым людям нельзя выходить", - подчеркнул при этом президент.

 

ек-бд

Теги: #аксу #гпу #зеленский #васу
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