Зеленский о финансировании партии и каналов ОПЗЖ: это будет громкая история, которая плохо закончится

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что известны объемы и источники финансирования партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и телеканалов, связанных с ее представителями, и это станет "очень громкой историей".

"Партия господина Медведчука. Там есть еще большие вопросы, его ли это партия, или это временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда у них деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы: объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - сказал глава государства в программе "100 дней президента", которая транслировалась в субботу на телеканале "1+1".

Фракция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной Раде состоит из 43 народных депутатов, среди которых Виктор Медведчук.