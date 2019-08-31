Зеленский заявляет, что в "Слуге народа" знают о его негативном отношении к возможному формированию групп влияния

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил народных депутатов от "Слуги народа", что недопустимо соглашаться на предложения тех, кто заинтересован в создании групп влияния.

"К ним уже ходят люди. Почему я так реагирую на это. Они знают – я по телефону уже говорил некоторым, я им говорил откровенно: я вас прибью. Найду и прибью. Это просто позор… Они знают мое отношение", - сказал Зеленский в интервью проекту "100 дней президента Украины", обнародованном на телеканале "1+1" в субботу, в ответ на замечание о возможном формировании групп влияния.