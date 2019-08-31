Зеленский выступает за подготовку закона о правах нацменьшинств

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым принятие закона о защите прав национальных меньшинств.

"Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там все должно быть выписано – их язык, их вера", - сказал он в интервью проекту "100 дней президента Украины", обнародованном на телеканале "1+1" в субботу, отвечая на вопрос.

Отвечая на вопрос, будет ли пересмотрен закон об украинском языке, глава государства отметил: "Очень сложный вопрос. Каким бы не было решение, оно будет бить по президенту и по парламенту очень сильно".