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21:28 31.08.2019

Зеленский надеется на встречу с Путиным в рамках Нормандского формата

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Зеленский надеется на встречу с Путиным в рамках Нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках Нормандского формата.

"Это будет наша (с Путиным - ИФ) в Нормандском формате личная встреча. Нашей стороной она была запланирована", - сказал Зеленский в программе "100 дней президента", показанной в субботу на телеканале "1+1".

Президент подчеркнул, что только смотря друг другу в глаза и в присутствии западных лидеров "мы можем договориться и подписаться, что важнее всего".

Теги: #рф #украина #встреча #лидеры
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