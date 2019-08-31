Зеленский: Первый раз звонил Путину по просьбе родственников пленных моряков

Президент Украины Владимир Зеленский первый раз позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину по просьбе родственников военных моряков, незаконно удерживаемых в России.

"Я позвонил ему потому, что я видел решение трибунала международного о возвращении наших моряков и кораблей. Я вижу, что все сроки прошли и никто нам не возвращает наших ребят, я просто понял, что мы не можем ждать, потому что ежедневно мы теряем наших людей на фронте и мы теряем возможности влияния на запад по поводу возвращения наших моряков...", - сказал Зеленский в программе "100 дней президента", обнародованной в субботу вечером на телеканале "1+1".

Он рассказал, что неоднократно встречался с родственниками моряков и они говорили: "никто, ни адвокаты, ни омбудсмены (хотя омбудсмены работают), никто ни наши международные защитники, нам никто не возвратит наших детей, позвоните, пожалуйста, Путину”.

По словам Зеленского, он говорил с Путиным 30 минут о возвращении моряков, о ситуации на Донбассе.

Президент подчеркнул, что информация, которой владеет он и Путин о ситуации на Донбассе отличаются.