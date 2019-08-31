Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Варшаву провел встречу с председателем Совета министров Республики Польша Матеушем Моравецким, пригласил Польшу присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса, сообщила пресс-служба главы государства.
"Глава Украинского государства пригласил Польшу к участию в инвестиционных проектах по восстановлению инфраструктуры Донбасса", – сказано в сообщении на сайте президента Украины в субботу вечером.
Стороны отметили постоянный рост взаимного товарооборота и важность проведения в ближайшее время заседания Межправительственной украинского-польской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
Кроме того Зеленский и Моравецкий обсудили дальнейшее развитие двусторонних торгово-экономических отношений, сотрудничество в промышленной, энергетической отраслях, а также возможность усиления приграничного сотрудничества.
"На встрече также шла речь о возможности использования польского СПГ-терминала в г.Свиноуйсьце для диверсификации поставок газа в Украину, что является важным шагом для обеспечения энергетической безопасности нашего государства", – подчеркнули в пресс-службе президента Украины.
Также во время переговоров обсуждался вопрос повышения эффективности работы пунктов пропуска на границе двух стран.