Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Варшаву провел встречу с председателем Совета министров Республики Польша Матеушем Моравецким, пригласил Польшу присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса, сообщила пресс-служба главы государства.

"Глава Украинского государства пригласил Польшу к участию в инвестиционных проектах по восстановлению инфраструктуры Донбасса", – сказано в сообщении на сайте президента Украины в субботу вечером.

Стороны отметили постоянный рост взаимного товарооборота и важность проведения в ближайшее время заседания Межправительственной украинского-польской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Кроме того Зеленский и Моравецкий обсудили дальнейшее развитие двусторонних торгово-экономических отношений, сотрудничество в промышленной, энергетической отраслях, а также возможность усиления приграничного сотрудничества.

"На встрече также шла речь о возможности использования польского СПГ-терминала в г.Свиноуйсьце для диверсификации поставок газа в Украину, что является важным шагом для обеспечения энергетической безопасности нашего государства", – подчеркнули в пресс-службе президента Украины.

Также во время переговоров обсуждался вопрос повышения эффективности работы пунктов пропуска на границе двух стран.