Зеленский выступает за активизацию межпарламентского диалога Украины и Польши

Во время пребывания в Польше с официальным визитом президент Украины Владимир Зеленский встретился с маршалком Сената Республики Польша Станиславом Карчевским, стороны обсудили дальнейшее межпарламентское сотрудничество, сообщила пресс-служба главы государства.

Как сообщает в субботу вечером сайт президента Украины, стороны выступили за активизацию межпарламентского диалога.

"Участники встречи также обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках трехсторонней Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литвы, а также Сейма и Сената Польши", – сказано в сообщении.

Вместе с тем, Зеленский пожелал польским парламентариям успехов на выборах в Сейм и Сенат в октябре 2019.

Перед встречей президент Украины принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве.