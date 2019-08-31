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19:40 31.08.2019

На Донбассе в субботу боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный

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На Донбассе в субботу боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, ранения получил украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 3 обстрела позиций ООС: три раза неподалеку Водяного из направлений Ужовка и Пикуза – из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершили 4 обстрела позиций ООС: дважды вблизи Зайцева по направлению Гольмовского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Травневого по направлению Гольмовского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов; возле Луганского по направлению Нижнее Лозовое - из станкового противотанкового гранатомета.

Украинские военные подчеркнули, что в одном из направлений боевики попросили режим "тишина" для "эвакуации" тел своих погибших, а через некоторое время открыли огонь по позициям подразделений ООС. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения средней степени тяжести.

"Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Военнослужащему была оказана первая медицинская помощь и доставлен в медицинское учреждение", – добавили в штабе.

30 августа боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Теги: #оос #сводка
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