Зеленский намерен встретиться с представителями украинской общины в Варшаве

Президент Украины Владимир Зеленский находясь с официальным визитом в Польше намерен встретиться с представителями украинской общины в Варшаве.

"В Варшаве мы встретимся с представителями украинской общины. Наших в Польше около 2 миллионов", – написал президент на аккаунте своего Твиттера в субботу.

Кроме того, Зеленский пообещал проводить встречи с украинской общиной в Польше во время следующих визитов.

"Конечно, со всеми за одну поездку пообщаться нереально. Поэтому будем делать это во время последующих визитов", – написал он.