Агент российской разведки, работавший на одном из предприятий "Укроборонпрома", получил 9 лет тюрьмы

Шевченковский районный суд Киева приговорил агента российской военной разведки, который работал на одном из предприятий государственного концерна "Укроборонпром", к 9 годам лишения свободы за обвинение в государственной измене.

Как сообщил в субботу пресс-центр Службы безопасности Украины, сотрудники контрразведки установили, что житель Запорожья был завербован в 2014 году на временно оккупированной территории АР Крым кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ для поддержки идей "русского мира".

Задокументировано, что злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий украинского ОПК и социально-политической обстановке в Запорожской области. Собранные разведданные он посылал через отработанные офицером ГУ ГШ ВС РФ каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Беларуси и временно оккупированного Крыма.

Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации (микро-SD), на котором содержались собранные для российской стороны разведданные.

"Шевченковский районный суд Киева признал фигуранта дела виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы", - говорится в сообщении СБУ.

В спецслужбе указали, что во время проведения досудебного расследования агент признал свою вину и подписал соглашение между прокурором и подозреваемым о признании виновности, которое было передана в суд для вынесения приговора.