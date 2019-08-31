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13:29 31.08.2019

Боевики в субботу с полуночи четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС - Минобороны

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Боевики в субботу с полуночи четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования в субботу с начала суток четыре раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"По состоянию на 12.00 в районе проведения операции объединенных сил зафиксированы четыре случая нарушения режима перемирия со стороны противника", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В настоящее время обстановка стабильна, украинские военнослужащие надежно контролируют ситуацию на линии столкновения.

"Боевых потерь в рядах украинских подразделений с начала суток не зафиксировано", - подчеркнули в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны
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