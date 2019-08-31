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13:17 31.08.2019

В аэропорту "Киев" открыли памятник авиаконструктору Сикорскому

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Городской голова Киева Виталий Кличко открыл возле Международного аэропорта "Киев" (бывший аэропорт "Жуляны") памятник выдающемуся авиаконструктору Игорю Сикорскому.

"Сегодня, в День украинской авиации, мы делаем еще один шаг к увековечению памяти о выдающемся киевлянине - открываем памятник всемирно известному авиаконструктору Игорю Сикорскому. И теперь он будет встречать киевлян и гостей, прибывающих в столицу авиасообщением", - сказал Кличко на церемонии открытии памятника, сообщила пресс-служба мэра.

Автор памятника – скульптор Владимир Журавель отметил, что этот памятник – своего рода аллегория: "У него (Сикорского - ИФ) была мечта - запустить в воздух вертолет. И ему это удалось. В конце жизни он мечтал вернуться в Украину. И этот памятник - своеобразная аллегория: Сикорский возвращается в Украину".

Кличко подчеркнул, что город не тратил бюджетные средства, памятник был создан благодаря поддержке меценатов.

Мэр также напомнил, что столичная власть несколько лет добивается того, чтобы Министерство обороны Украины, на балансе которого находится дом Сикорского, передало его громаде Киева, чтобы можно было отреставрировать заброшенное здание и создать там музей.

"Может, после открытия памятника, дело с усадьбой Сикорских сдвинется с мертвой точки. И люди смогут увидеть, где рос и творил выдающийся авиаконструктор", - надеется Кличко.

Игорь Сикорский (1889-1972) – выдающийся авиаконструктор украинского происхождения. В 1918 году эмигрировал в США, в 1923 году основал там компанию Sikorsky Aircraft. Автор самолета-гиганта Sikorsky S-29-A (США). Конструктор первого в США самолета-амфибии.

Скульптура Сикорского изготовлена из бронзы, покрытой темно-зеленой патиной, фигура авиаконструктора стоит на стилизованной гранитной полусфере.

Теги: #аэропорт_киев #памятник
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