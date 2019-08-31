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11:00 31.08.2019

Матери Онищенко открыли материалы следствия для ознакомления – НАБУ

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Матери Онищенко открыли материалы следствия для ознакомления – НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование по подозрению матери бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко Инессы Кадыровой в участии в "газовой схеме", ей и защите открыты материалы следствия для ознакомления.

"НАБУ и САП завершили расследование по подозрению одной из участниц так называемой "газовой схемы" в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". 30 августа подозреваемой и ее защитникам открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении НАБУ на странице в Фейсбуке в субботу.

В Бюро указали, что подозреваемая – родственница бывшего народного депутата Украины, которого НАБУ и САП обвиняют в организации "газовой схемы". С августа 2016 года она находилась в международном розыске, 25 июля 2019 года ее задержали украинские правоохранители в аэропорту "Борисполь". Действия подозреваемой квалифицируются по ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением); ч.5 ст.27, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В сообщении НАБУ не называются фамилии фигурантов дела. Известно, что речь идет о экс-нардепе Онищенко и его "газовом деле", а указанной родственницей является его мать Инесса Кадырова.

В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. В настоящее время трое находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлены в суд, из них в отношении 11 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.

Как сообщалось, досудебное расследование факта хищения средств во время добычи и продажи природного газа по договорам совместной деятельности "Укргазвыдобування", в результате которой государству причинены убытки на сумму около 3 млрд грн, было начато НАБУ в декабре 2015 года.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт в "газовом деле" в отношении Онищенко и его финансового директора.

Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

По версии следствия, мать Онищенко является соорганизатором "газовой схемы".

Теги: #набу #онищенко
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