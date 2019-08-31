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08:54 31.08.2019

Жээнбеков: власть в Киргизии стала источником обогащения, коррупция достигла уровня национальной трагедии

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 Коррупция в Киргизии стала национальной трагедией, это диктует необходимость продолжения реформ, в том числе в правоохранительной сфере, заявляет президент республики Сооронбай Жээнбеков.

"К сожалению, за четверть века коррупция в ветвях власти превратилась в проблему на уровне национальной трагедии. Власть превратилась в источник обогащения, а не справедливого управления страной и служения народу", - сказал в субботу Жээнбеков в своем выступлении, посвященном Дню независимости.

"Независимость - это не только наше достижение, она досталась нам кровью наших предков, ценою слез матерей. История констатирует: когда в обществе царили согласие и единство, мы становились сильным и процветающим государством. Отсутствие единства приводило к многочисленным лишениям, утрате государственности и свободе", - подчеркнул президент Киргизии.

Он заверил, что начатые реформы в судебной и правоохранительной системах, "утратившие темпы по политическим причинам, будут возобновлены и усилены".

"Прекратив чрезмерную политизированность, мы обязаны обеспечить эффективное решение актуальных экономических и социальных вопросов", - заявил президент.

"Власть не может требовать честности от других, не будучи сама чистой. Поэтому я еще раз перед своим народом подчеркну, что будут честно и безупречно выполнять обязанности", - сказал киргизский лидер.

Он добавил, что "единство, межэтническая солидарность, чувство общей ответственности за судьбу страны - главные факторы нашего развития. Мы будем поддерживать культурное многообразие, развитие национальных языков и традиций".

Киргизия отмечает День независимости 31 августа.

Теги: #президент #коррупция #киргизия
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