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08:33 31.08.2019

Аэропорт "Киев" закроют в сентябре на 10 дней

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Аэропорт "Киев" закроют в сентябре на 10 дней

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского не будет отправлять и принимать рейсы самолетов, а также не будет обслуживать пассажиров в течение 10 дней, сообщает в пресс служба аэропорта.

"Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского не будет обслуживать пассажиров в течение 10 дней, с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября 2019, в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы. В этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в столичном аэропорту, будут обслуживаться в Международном аэропорту "Борисполь"", - говорится в сообщении, на официальной странице аэропорта "Киев" в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Рейсы будут распределены между терминалами D и F аэропорта "Борисполь".

Пассажиры авиакомпании Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич, Belavia - Belarusian Airlines и LOT вылетать из терминала D аэропорта "Борисполь".

Рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling обслуживать в терминале F аэропорта "Борисполь".

Теги: #киев #ремонт #украина #аэропорт
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