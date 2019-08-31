Надвигающийся на США ураган усилился, губернатор Флориды советует жителям запастись недельным запасом провизии

Ураган "Дориан" достиг четвертой категории опасности, сообщил губернатор штата Флорида Рон Десантис в твиттере.

"Ураган Дориан достиг четвертой категории (из пяти возможных - ИФ). Крайне важно, чтобы все жители Флориды и их семьи серьезно восприняли эту угрозу и разработали план действий. У каждого должен быть недельный запас еды, воды и лекарств", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп призвал прислушиваться к указаниям местных чиновников.

"Я наблюдаю за ураганом Дориан и получаю частые обновления. (...) Это очень опасный шторм, пожалуйста, подготовьтесь и будьте в безопасности", - написал Трамп в твиттере.