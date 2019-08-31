События

08:15 31.08.2019

Надвигающийся на США ураган усилился, губернатор Флориды советует жителям запастись недельным запасом провизии

1 мин читать
Надвигающийся на США ураган усилился, губернатор Флориды советует жителям запастись недельным запасом провизии

Ураган "Дориан" достиг четвертой категории опасности, сообщил губернатор штата Флорида Рон Десантис в твиттере.

"Ураган Дориан достиг четвертой категории (из пяти возможных - ИФ). Крайне важно, чтобы все жители Флориды и их семьи серьезно восприняли эту угрозу и разработали план действий. У каждого должен быть недельный запас еды, воды и лекарств", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп призвал прислушиваться к указаниям местных чиновников.

"Я наблюдаю за ураганом Дориан и получаю частые обновления. (...) Это очень опасный шторм, пожалуйста, подготовьтесь и будьте в безопасности", - написал Трамп в твиттере.

Теги: #сша #ураган #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:42 30.08.2019
Надвигающийся на США ураган "Дориан" усилился до третьей из пяти категорий

Надвигающийся на США ураган "Дориан" усилился до третьей из пяти категорий

22:23 30.08.2019
Трамп пожелал Ирану удачи в установлении причин взрыва ракеты в космическом центре

Трамп пожелал Ирану удачи в установлении причин взрыва ракеты в космическом центре

20:43 30.08.2019
США не должны вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины - посол Китая

США не должны вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины - посол Китая

19:02 30.08.2019
Во Флориде запасаются водой, продуктами и топливом в ожидании урагана "Дориан"

Во Флориде запасаются водой, продуктами и топливом в ожидании урагана "Дориан"

12:17 30.08.2019
Украина, Польша и США планируют подписать соглашения о сотрудничестве в газовом секторе - СМИ

Украина, Польша и США планируют подписать соглашения о сотрудничестве в газовом секторе - СМИ

00:10 30.08.2019
Глава Пентагона подписал распоряжение об учреждении космического командования США

Глава Пентагона подписал распоряжение об учреждении космического командования США

00:10 30.08.2019
Глава Пентагона подписал распоряжение об учреждении космического командования США

Глава Пентагона подписал распоряжение об учреждении космического командования США

23:59 29.08.2019
США поддерживают новоизбранный Кабмин Украины в продвижении реформ и стремлении к восстановлению территориальной целостности страны – Волкер

США поддерживают новоизбранный Кабмин Украины в продвижении реформ и стремлении к восстановлению территориальной целостности страны – Волкер

23:58 29.08.2019
Трамп отменил визит в Польшу из-за приближающегося к США урагана

Трамп отменил визит в Польшу из-за приближающегося к США урагана

20:04 29.08.2019
США в ближайшее время планируют решить вопрос о размере военной помощи Украине

США в ближайшее время планируют решить вопрос о размере военной помощи Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назначил Абромавичуса главой Укроборонпрома– указ

Глава МИД Украины и помощник Зеленского будут представлять Украину на встрече советников лидеров стран "нормандского формата"

Один боец погиб на Донбассе во время выполнения боевого задания - ООС

Зеленский предлагает создать Офис генпрокурора, ликвидировать Военную прокуратуру и должность главного военного прокурора – законопроект

Зеленский инициирует правки в Конституцию о праве создавать госрегуляторы, а также назначать и увольнять директоров НАБУ с ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

Аэропорт "Киев" закроют в сентябре на 10 дней

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один получил ранения – штаб ООС

Мошенники от имени Зеленского требовали $ 570 000 за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпроме" - Богдан

В Запорожье 15 лет не могут достроить мостовой переход через Днепр

Житель Изюма обнаружил во дворе дома 1,5-литровую емкость предположительно с ртутью – полиция

СБУ разоблачила незаконную вырубку деревьев в природно-заповедном фонде Ильницкого лесничества в Закарпатье

Доступ к аккаунту основателя Twitter восстановлен

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара на складах химпредприятия под Львовом

В Харьковской области от разрыва неизвестного взрывного предмета погиб сотрудник Госпогранслужбы

Двоих коммунальщиков, задержанных после обвала в Дрогобыче, будут содержать под домашним арестом - полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА