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07:34 31.08.2019

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один получил ранения – штаб ООС

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Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один получил ранения – штаб ООС

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один - получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"30 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия…Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один - получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил: шесть раз неподалеку Водяного - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Троицкого - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Лебединского - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм; возле Марьинки – из подствольных гранатометов; вблизи Новомихайловки - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем; в районе Золотого-4 - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов; неподалеку Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Майорского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Станицы Луганской - из стрелкового оружия; неподалеку Новозвановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел наших позиций вблизи Водяного из гранатометов различных систем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Зайцево из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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