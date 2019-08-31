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06:54 31.08.2019

В Запорожье 15 лет не могут достроить мостовой переход через Днепр

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В Запорожье 15 лет не могут достроить мостовой переход через Днепр

Запорожцы  отметили 15-летие местного "долгостроя" -  мостовых переходов  через  р.Днепр, открытием памятного знака и символической  "фотоаллеи  мостового позора" с фотографиями государственных деятелей Украины, обещавших горожанам достроить мосты.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина",  в пятницу вечером в Запорожье  местная громада  отметила 15- летие начала строительства мостов через Днепр, собравшись  на долгострое  в районе Набережной.

По словам участников акции, среди которых  местные активисты, представители  общественных  организаций отметили, что  строительство мостов в Запорожье началось 30 августа 2004 г., с тех пор эта стройка  "съела" миллионы бюджетных средств. Однако завершения строительства стратегически важных для Запорожья и Украины в целом мостовых переходов  через  р.Днепр до сих пор не видно. Город погряз в транспортных заторах.

Годовщину  строительства – "наибольшего символа коррупции в Запорожье", горожане отметили открытием символической аллеи с фотографиями украинских политиков,  которые  обещали горожанам достроить мосты.

Среди них государственные деятели  Украины -  В.Янукович, Н. Азаров,  Ю.Тимошенко, В.Ющенко, Д.Табачник,  П.Порошенко и др.

Также,  в ходе акции запорожцы открыли памятный знак "долгострою".

"Уже никто не помнит  сколько было дано обещаний, сколько давалось прогнозов и экспертных заключений по поводу того как быстро очередная новая украинская власть отстроит все-таки этот объект" - отметили участники акции.

Также,  представители громады подчеркнули, что на аллее  установлена также одна пустая табличка зеленого цвета со знаком вопроса.

Таким образом  подчеркнули, что запомнили обещания  и действующего президента Украины , который также  побывал на запорожском долгострое и  заявил о намерениях решить этот вопрос.

В ходе акции активисты  Национального корпуса  зажгли файеры и дымовые шашки.

Теги: #долгострой #украина #запорожье
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