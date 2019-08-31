В Запорожье 15 лет не могут достроить мостовой переход через Днепр

Запорожцы отметили 15-летие местного "долгостроя" - мостовых переходов через р.Днепр, открытием памятного знака и символической "фотоаллеи мостового позора" с фотографиями государственных деятелей Украины, обещавших горожанам достроить мосты.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в пятницу вечером в Запорожье местная громада отметила 15- летие начала строительства мостов через Днепр, собравшись на долгострое в районе Набережной.

По словам участников акции, среди которых местные активисты, представители общественных организаций отметили, что строительство мостов в Запорожье началось 30 августа 2004 г., с тех пор эта стройка "съела" миллионы бюджетных средств. Однако завершения строительства стратегически важных для Запорожья и Украины в целом мостовых переходов через р.Днепр до сих пор не видно. Город погряз в транспортных заторах.

Годовщину строительства – "наибольшего символа коррупции в Запорожье", горожане отметили открытием символической аллеи с фотографиями украинских политиков, которые обещали горожанам достроить мосты.

Среди них государственные деятели Украины - В.Янукович, Н. Азаров, Ю.Тимошенко, В.Ющенко, Д.Табачник, П.Порошенко и др.

Также, в ходе акции запорожцы открыли памятный знак "долгострою".

"Уже никто не помнит сколько было дано обещаний, сколько давалось прогнозов и экспертных заключений по поводу того как быстро очередная новая украинская власть отстроит все-таки этот объект" - отметили участники акции.

Также, представители громады подчеркнули, что на аллее установлена также одна пустая табличка зеленого цвета со знаком вопроса.

Таким образом подчеркнули, что запомнили обещания и действующего президента Украины , который также побывал на запорожском долгострое и заявил о намерениях решить этот вопрос.

В ходе акции активисты Национального корпуса зажгли файеры и дымовые шашки.