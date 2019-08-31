Доступ к аккаунту основателя Twitter восстановлен

езопасный доступ к учетной записи основателя Twitter Джека Дорси восстановлен в социальной сети после хакерской атаки, сообщает команда по коммуникациям компании в твиттере.

"Теперь учетная запись защищена, и нет никаких признаков того, что системы Twitter были взломаны", - говорится в сообщении.

Ранее представитель компании Брэндон Боррман сообщил о взломе страницы Дорси, на которой появились около 20 расистских комментариев. По данным американских СМИ, сообщения также содержали угрозы о взрыве штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско.