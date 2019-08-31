Полиция открыла уголовное производство по факту пожара на складах химпредприятия под Львовом

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара на складах химпредприятия под Львовом, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"По факту пожара открыто уголовное производство по части первой статьи 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности… Проводится расследование, назначен ряд экспертиз", -- указано в сообщении.

По данным полиции, у госпитализированного сотрудника предприятия медики диагностировали ожоги головы, корпуса и рук.

В главном управлении ГСЧС во Львовской области уточнили, что полная площадь пожара составила 4100 м.кв., а огонь уничтожил 4 грузовика и 6 легковых автомобилей.

Как сообщалось, пожар на открытых складских территориях ООО "Ника друк" в селе Чишки возле Львова вспыхнул сегодня около 14:00.