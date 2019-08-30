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22:57 30.08.2019

Двоих коммунальщиков, задержанных после обвала в Дрогобыче, будут содержать под домашним арестом - полиция

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Двоих коммунальщиков, задержанных после обвала в Дрогобыче, будут содержать под домашним арестом - полиция

Дрогобычский районный суд определил в виде меры пресечения домашний арест на 60 суток двоим сотрудникам коммунального предприятия, задержанным после обвала подъезда жилого дома в Дрогобыче, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Меру пресечения – домашний арест сроком на 60 суток сегодня суд избрал для сотрудников одного из дрогобычских коммунальных предприятий, 57-летнего мужчины и 60-летней женщины", -- указано в сообщении.

Ранее сотрудники полиции предъявили обоим задержанным подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия).

Как сообщалось, 28 августа в Дрогобыче обвалился подъезд жилого дома по улице Грушевского. В результате обвала погибли 8 человек и 7 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

 

Теги: #дрогобыч #украина #арест #коммунальщики
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