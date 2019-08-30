События

22:23 30.08.2019

Трамп пожелал Ирану удачи в установлении причин взрыва ракеты в космическом центре

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Трамп пожелал Ирану удачи в установлении причин взрыва ракеты в космическом центре

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к взрыву ракеты на стартовой площадке в иранском космическом центре, и пожелал Тегерану удачи в установлении причин инцидента.

"Соединенные Штаты Америки не причастны к катастрофе в ходе финальной подготовки запуска ракеты-носителя Сафир в иранском космическом центре в Семнане", - написал он в "Твиттере".

"Я желаю Ирану всего наилучшего и большой удачи в установлении того, что произошло на стартовой площадке номер один", - добавил Трамп.

Накануне агентство Associated Press сообщило, что на стартовой площадке иранского космического центра взорвалась ракета.

Теги: #ракета #сша #трамп #иран
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