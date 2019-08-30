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19:08 30.08.2019

Зеленский предлагает создать Офис генпрокурора, ликвидировать Военную прокуратуру и должность главного военного прокурора – законопроект

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Зеленский предлагает создать Офис генпрокурора, ликвидировать Военную прокуратуру и должность главного военного прокурора – законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает создать Офис генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины, ликвидировать Военную прокуратуру и должность главного военного прокурора.

Это предусмотрено внесенным главой государства законопроектом № 1032 о внесении изменений в ряд законов Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры.

"Офис генерального прокурора возглавляет генеральный прокурор, у которого есть первый заместитель и заместители, а также заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)", - говорится в предложенном законопроекте.

Также в закон Украины о прокуратуре вносятся изменения, что систему прокуратуры Украины составляют Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры (ранее это были Генпрокуратура Украины, региональные, местные и военные прокуратуры, которые теперь исключены, и САП – ИФ).

Вместо пункта о военных прокуратурах указано, что в случае необходимости решением генпрокурора могут формироваться специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, на правах подразделения областных прокуратур, на правах подразделения окружных прокуратур.

Из закона о прокуратуре исключается пункт, что "в Генеральной прокуратуре Украины образуется (на правах самостоятельного структурного подразделения) Главная военная прокуратура, которую возглавляет заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор. На него приказом генерального прокурора может также полагаться выполнения других служебных обязанностей".

В списке прокуроров органа прокуратуры исключена должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора.

Кроме того, в предлагаемом законопроекте указано, что президент издает указ об увольнении генпрокурора от должности на основании и в пределах представления соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров (сейчас Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров – ИФ), или Высшего совета правосудия.

На должность генерального прокурора может быть назначен гражданин Украины, который имеет высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет.

Теги: #военная_прокуратура #зеленский #генпрокуратура
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