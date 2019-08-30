Верховный суд подтвердил право НКЦБФР останавливать обращение акций в рамках уголовных производств

Верховный суд (ВС) подтвердил правомочность решений Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины по применению такой меры пресечения к эмитентам ценных бумаг, принимаемой в рамках уголовных производств, как остановка обращения акций, а шире -- приостановка внесения изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг, говорится в сообщении регулятора в пятницу.

Соответствующее постановление ВС принял 7 августа этого года в составе Судебной палаты по рассмотрению дел по защите социальных прав Кассационного административного суда (в составе 14 судей), отклонив кассационную жалобу физлица-акционера к НКЦБФР, пытавшегося отменить решение Комиссии от ноября 2016 года "О приостановлении внесения изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг в части акций ЧАО "Актив Групп Консалтинг".

В своих выводах Верховный суд подтвердил, что взаимодействие НКЦБФР с правоохранительными органами соответствует нормам действующего законодательства Украины.

"Указанное решение является важным, поскольку позиция Верховного суда имеет непосредственное влияние на практику судов низших инстанций", -- отмечает НКЦБФР.

Комиссия указала, что в течение 2015-2019 годов в судебные органы в целом был подан 31 иск об обжаловании подобных решений регулятора. По результатам их рассмотрения 23 решения были вынесены в пользу НКЦБФР, 3 - не в ее пользу, а 5 дел сейчас рассматриваются в административных судах.

Комиссия также напоминает, что в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС предусматривается расширение полномочий регулятора в части его сотрудничества с правоохранительными органами, а именно обмена с ними информацией, привлечение специалистов регулятора на этапе досудебного расследования и при рассмотрении дела в суде.