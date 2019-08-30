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21:27 30.08.2019

Глава МИД Украины и помощник Зеленского будут представлять Украину на встрече советников лидеров стран "нормандского формата"

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Глава МИД Украины и помощник Зеленского будут представлять Украину на встрече советников лидеров стран "нормандского формата"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак будут представлять Украину на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата", которая запланирована на 2 сентября, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, близкий к переговорному процессу.

30 августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 2 сентября в Берлине состоится встреча помощников глав стран "нормандского формата", на которой Россию будет представлять Владислав Сурков.

Теги: #зеленский #украина #встреча #мид
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